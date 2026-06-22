După un sezon excelent în care a reușit să câștige atât campionatul, cât și Cupa României, Universitatea Craiova caută să își întărească lotul pentru parcursul european.

Obiectivul principal este accederea în grupa principală a Ligii Campionilor, motiv pentru care conducerea vrea ca echipa să fie acoperită pe toate posturile în eventualitatea unor plecări.

U. Craiova îl voia pe Jurica Prsir

Mihai Rotaru a recunoscut, în urmă cu câteva zile, în cadrul unui podcast, interesul pentru Jurica Prsir. Mijlocașul croat în vârstă de 26 de ani, evaluat pe piața transferurilor la 1.500.000 de euro, rămâne liber de contract în această vară, după ce a încheiat stagiunea pe locul 8 cu Gorica.

”Vă spun unul pe care nu cred că o să-l luăm, Jurica Prsir. Vă mai spun unul, că nici pe acesta nu cred că îl luăm, Abdallah. Și încă ceva…”, a spus Mihai Rotaru. Omul de afaceri a avut dreptate, iar Prsir nu a ajuns, până la urmă, la Universitatea Craiova, ba chiar s-a înțeles cu o nouă echipă recent, semnând cu formația poloneză Wisla Plock!

Jurica Prsir a semnat, dar nu cu U. Craiova. S-a înțeles cu Wisla Plock

Mijlocașul a parafat un acord pe trei ani, până în 2029, dar contractul are data de începere 1 septembrie 2026.

”Noul jucător al echipei Wisla Plock va fi mijlocașul croat în vârstă de 26 de ani, Jurica Prsir, care a semnat un contract pe 3 ani cu noi, valabil de la 1 septembrie 2026 până la 31 mai 2029. Jurica, bine ai venit la bord și mult succes!”, a transmis Wisla Plock.

În carieră, Jurica Prsir a fost legitimat la HNK Gorica în ultimii șase ani, iar anterior a evoluat și pentru Hajduk Split. În ediția trecută, el a consemnat 36 de partide în toate competițiile, a marcat de opt ori și a oferit trei pase