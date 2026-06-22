Revoluție la Tottenham! Șase dintr-o lovitură. Radu Drăgușin este pe listă

Revoluție la Tottenham! Șase dintr-o lovitură. Radu Drăgușin este pe listă Premier League
SPORT.RO
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Londonezii pregătesc o restructurare masivă a lotului pentru a finanța o campanie de transferuri ambițioasă.

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Din articol

Tottenham Hotspur intenționează să se despartă de mai mulți fotbaliști cu experiență în această vară. Obiectivul principal este obținerea bugetului necesar pentru reconstrucția echipei, după ce clubul i-a acontat deja pe Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi și Andy Robertson.

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Interviu radu dragusin din culisele locker room despre cupa mondiala
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Finanțare din vânzări majore

Pentru a putea susține financiar viitoarele mutări, conducerea londoneză a scos pe piață șase jucători de primă echipă. Sky Sports a prezentat numele celor șase fotbaliști care ar putea părăsi clubul, printre care se numără și internaționalul român Radu Drăgușin.

„Dacă Spurs trebuie să strângă fonduri, analizând lotul disponibil, ar fi vorba de Vicario, Romero, dacă suma oferită este corectă, Sarr, dacă suma este potrivită, Drăgușin, Solomon, poate Vuskovic. Mikey Moore și Will Lankshear se vor întoarce sub formă de împrumut”, a transmis jurnalistul  Michael Bridge în cadrul podcastului Last Word on Spurs.

Planurile echipei din nordul Londrei includ aducerea unor nume importante pentru întărirea compartimentului median. Potrivit spurs-web.com, Tottenham lucrează la transferurile lui Sandro Tonali și Mateus Fernandes, ambele mutări vizând sume substanțiale. Pe lista de achiziții se mai află și Savinho de la Manchester City, o tranzacție estimată la aproximativ 60 de milioane de lire sterline.

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