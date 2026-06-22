Pep Guardiola (55 de ani) a decis să plece de la Manchester City la finalul ultimului sezon, după un mandat de 10 ani în care a cucerit 20 de trofee, inclusiv Liga Campionilor și 6 titluri în Premier League.

Acord City - Chelesa pentru eliberarea lui Enzo Maresca

Prima variantă a lui City pentru înlocuirea lui Guardiola a fost, din primul moment, italianul Enzo Maresca (46 de ani), chiar fostul secund al lui Pep de pe Etihad. În cele din urmă, toate detaliile au fost puse la punct.

Sky anunță, luni, că Manchester City a ajuns la un acord cu Chelsea și va plăti 20 de milioane de euro, sumă reprezentată de despăgubirile pe care formația londoneză este îndreptățită să le primească pentru fostul antrenor.

Maresca a fost antrenorul lui Chelsea timp de un sezon și jumătate. Deși a câștigat Conference League și Mondialul Cluburilor, italianul a fost demis în chiar prima zi a acestui an.

Enzo Maresca are deja un acord verbal cu City, iar acum este așteptat să zboare la Manchester pentru a semna un contract pe trei ani.

Cine este Enzo Maresca, noul antrenor al lui Manchester City

Prima experiență ca principal a lui Maresca a fost la echipa U23 a lui Manchester City, în sezonul 2020/2021. Ulterior, a avut un scurt mandat în Serie B, la Parma lui Dennis Man și Valentin Mihăilă, și s-a întors la City, de această dată la prima echipă, în calitate de secund al lui Guardiola.

În 2023, Maresca a decis să își reia rolul de principal și a preluat Leicester, formație alături de care a obținut promovarea în Premier League. Performanța sa i-a atras atenția lui Chelsea, care l-a adus în vara anului 2024.