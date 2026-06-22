GALERIE FOTO Două miliarde de euro pentru o adevărată navă spațială! Manchester United va avea un stadion nou de 100.000 de locuri

Două miliarde de euro pentru o adevărată navă spațială! Manchester United va avea un stadion nou de 100.000 de locuri Premier League
SPORT.RO
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Din articol

Manchester United a emis un comunicat în care a evidențiat că a obținut terenul pentru noul stadion de 100.000 de locuri pe care-l are în plan să-l construiască. Arena va fi lângă actualul ”Old Trafford”.

Două miliarde de euro pentru o adevărată navă spațială! Manchester United va avea un stadion nou de 100.000 de locuri

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Foto: Foster and Partners

Clubul a achiziționat un teren de aproximativ zece hectare, la 350 de metri nord-vest de ”Old Trafford”. Proiectul vizează un stadion de 100.000 de locuri, care va deveni cea mai mare arenă sportivă din Regatul Unit.

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În proiectul vizat de Manchester United nu este vorba de o simplă renovare, ci de un stadion nou, construit foarte aproape de arena actuală. Cu achiziționarea celor zece hectare lângă actualul ”Old Trafford”, clubul vrea să rămână în aceeași zonă istorică, fără să rupă legătura cu regiunea care a devenit simbolică pentru club.

Sky Sports scrie că Manchester United estimează costul noului stadion la 2 miliarde de lire sterline, însemnând undeva la 2,31 miliarde de euro. Există însă și o sumă mai mare, de 4,2 miliarde de lire sterline (4,87 milioane de euro), care se referă la proiectul mai larg de regenerare a zonei ”Old Trafford”.

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