Anuntul de la miezul noptii: Ronaldinho va fi ELIBERAT din Paraguay dupa 6 luni! Fostul 'Balon de Aur' a fost retinut pentru folosirea de acte false!

Ronaldinho, 40 de ani, poate sa paraseasca, in sfarsit, Paraguay-ul!

Legenda Barcelonei a petrecut 32 de zile intr-un penitenciar de maxima securitate, dupa ce a fost arestat in martie alaturi de fratele sau. Ronaldinho a fost apoi plasat in arest la domiciliu, fiind 'blocat' intr-un hotel de lux din Paraguay. Ronaldinho si fratele sau, Roberto de Assis, au fost acuzati ca si-au falsificat documentele pentru a putea intra in tara. Ronaldinho risca 5 ani de inchisoare daca era gasit vinovat! Starul a fost retinut pe 6 martie.

Pe toata durata procesului, fostul 'Balon de Aur' a sustinut ca atat el, cat si fratele sau n-au stiut nimic despre actele false, acestea fiindu-le oferite de catre organizatorii unui turneu de promovare la care au acceptat sa participe.

Inclusiv procurorii acuzarii i-au sustinut lui Ronaldinho cauza, acceptand ca brazilianul n-avea cunostinta de planul organizatorilor evenimentului.



Caso Ronaldinho: Fue allanada la suite donde está hospedado Ronaldinho. Se encontraron, documentos varios, C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano. Investigación en curso. pic.twitter.com/jGO4ZoHNWn — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020