VIDEO | GOL FABULOS in Anglia! De Bruyne, executie DE GENIU chiar sub ochii lui Pep Guardiola, dupa un 'dans' A LA RONALDINHO! 

Kevin De Bruyne a inscris un gol superb impotriva lui Norwich City.

S-au nascut discutii incinse in Anglia, dupa ce Jordan Henderson a primit titlul de jucatorul anului. Foarte multi fani considera ca belgianul Kevin De Bruyne ar fi trebuit sa primeasca aceasta distinctie, dupa ce a marcat 13 goluri si a oferit 20 de pase decisive pentru formatia lui Pep Guardiola. Capitanul Henderson a fost considerat esential pentru sezonul uluitor al lui Liverpool, care a castigat titlul pentru prima oara dupa 30 de ani. In ultima etapa, insa, Manchester City a primit vizita lui Norwich iar De Bruyne parca a vrut sa demonstreze ca Federatia s-a inselat si a marcat un gol extraordinar!

Belgianul a 'dansat' la 18 metri de poarta adversa si a catapultat mingea la coltul lung, in vinclu, dupa un sut cu interiorul. Driblingurile lui De Bruyne au amintit de celebrul gol marcat de Ronaldinho in fata lui Chelsea pe Stamford Bridge, in 2005.