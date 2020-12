Moment extrem de dificil pentru Ronaldinho! Brazilianul a anuntat ca mama sa este in stare grava la spital din cauza infectarii cu COVID-19!

Ronaldinho se confrunta de ceva vreme cu mai multe probleme in viata personala.

Fostul star al Barcelonei a facut in acest an cateva luni de inchisoare in Paraguay pentru ca a intrat fara acte in tara alaturi de fratele sau.

Acum, fostul mare fotbalist brazilian a anuntat pe o retea de socializare ca mama sa a fost depistata pozitiv cu COVID-19 si se afla in stare destul de grava la Terapie Intensiva.

"Dragi prieteni, mama mea are COVID-19, ne luptam acum pentru recuperarea sa. Se afla la Terapie Intensiva, primeste tot suportul si ingrijirea de care are nevoie.

Va multumesc in avans pentru rugaciunile, afectiunea si energia voastra pozitiva", a fost mesajul transmis de Ronaldinho pe Twitter.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe ???????? — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020