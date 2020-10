Dinho e ultima vedeta din fotbalul mondial care are de suferit din cauza COVID-19.

Ronaldinho s-a autoizolat intr-un hotel din Belo Horizonte, unde se afla inaintea participarii la un eveniment pe stadionul Mineirao.

Starul in varsta de 40 de ani si-a linistit fanii si i-a anuntat ca se simte bine, in ciuda confirmatii primite de la medici in legatura cu virusul.



