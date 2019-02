"Will Grigg's on fireee!" Il mai tii minte pe eroul fara minut jucat la EURO?! Tocmai a fost transferat cu 4.000.000 lire

Atacantul nordirlandez Will Grigg, "eroul" EURO 2016, dupa ce un cantec despre el s-a viralizat pe internet, a ajuns in liga a treia engleza.

Will Grigg (27 de ani) va juca la Sunderland, locul 5 in liga a treia engleza. El a fost achizitionat de "Pisicile negre" de la Wigan, din Championship!

Will Grigg a lasat-o pe Wigan dupa trei sezoane si jumatate in care a marcat 53 de goluri in 133 de meciuri.

De-a lungul carierei, Will Grigg a mai jucat la Walsall, Brentford si MK Dons. El nu a evoluat niciodata in Premier League, insa a strans 13 meciuri in nationala tarii sale.

4 milioane de lire a platit Sunderland pentru transferul lui Will Grigg.