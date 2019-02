Lacatus, ATAC DIRECT la FCSB: "Asta e stema adevarata! Nu imi plac cele cu colturi multe!" Reactia "Fiarei" dupa ce a fost provocat de un suporter

Marius Lacatus nu a ratat sansa de a-i ironiza inca o data pe cei de la FCSB.

Lacatus a trimis din nou "sageti" catre clubul patronat de Gigi Becali inaintea amicalului disputat de CSA Steaua cu FC Voluntari, meci castigat de echipa lui Lacatus cu 2-1.

Unul dintre suporteri i-a transmis lui Lacatus ca ii sta bine cu sigla pe piept, iar fostul idol din Ghencea a reactionat imediat. "Asta e stema adevarata. Mie nu imi plac cele cu colturi multe", a fost raspunsul lui Lacatus, potrivit TelekomSport, reactie cu trimitere directa la sigla FCSB-ului.

Reactia lui Lacatus vine in contextul in care CSA si FCSB sunt in plin proces in ceea ce priveste dreptul de folosinta al siglei si marcii.