Nea Marin Miliardar! Mihai Mironica, despre transferul lui Mitrita la New York City

Alex Mitrita s-a transferat in MLS, la New York City. Americanii platesc 8 milioane de euro in schimbul lui.

Dupa plecarea lui Stanciu de la Steaua, Mitrita este protagonistul celui mai spectaculos transfer din Liga 1, suma vehiculata pentru tranzactie fiind in jur de 8 milioane de euro. Si totusi noi am reusit performanta de a avea pe teren acest jucator doar o jumatate de ora in cele doua partide cu Serbia din Nations League. Nu am putea sa aducem drept selectioner la nationala pe cineva de la New York City? Ce daca e de la celalalt capat al pamantului si nu stie unde-i Romania pe harta, cert e ca vede lucrurile mai clar daca este abordat decat cei platiti sa stea toata ziua pe langa jucatorii romani.

Suporterii olteni isi mai iau o data la revedere de la visurile de marire. Cat ii mai poti pacali cu povestea “campioni la suporteri”? Exista un singur trofeu, campioni la fotbal, iar oltenii, orgoliosi si atasati de echipa, vin in numar mare la stadion visand la trofeul adevarat, nu la lozinci. Craiova pare a nu avea alternativa dupa plecarea lui Mitrita, asa cum s-a intamplat si in vara cand capitanul a fost lasat singur in atac saptamani bune dupa cedarile lui Baluta si Gustavo. Sunt saptamanile care acum o trag in jos pe Craiova in clasamentul Ligii 1.

Transferurile lui Cristea si Fortes sunt achizitii bune, dar Craiova si-a pierdut clasa, genialitatea din atac. Mitrita insemna nu doar golgeterul, dar si forta de patrundere, destabilizarea unei aparari compacte, creativitatea, chestiuni pe care nu le acopera achizitiile lui Cristea sau Fortes, ultimul, un atacant pe care nu l-a mai dorit nici fostul lui antrenor, Teja, nici noul lui antrenor, Iordanescu. Si cred ca nici o eventuala venire a lui Ionita, la cat de mult a regresat fostul fantezist al Astrei, sau a lui Dragus, inca prea crud, nu ar acoperi acest gol.

Hagi nu a avut suficienta incredere in acest fotbalist de clasa, l-a cedat pe o suma derizorie in Italia cand l-a avut la Viitorul. La fel s-a intamplat si cu celalalt jucator de clasa din atacul Craiovei, Baluta. Hagi spera sa dea si el o mare lovitura cu fiul lui, il ia de mana prin Europa si-l duce la iarmaroc la Liege, la Istanbul... Nu e transferat insa decat de presa, cu tot cultul personalitatii creat in jurul lui, cu toata convocarea artificiala la nationala venita din partea lui Contra.

Din tot acest tablou nu putea lipsi Becali cu farfuriile lui zburatoare de zeci de milioane de euro. A mai facut totusi ceva progrese in tratament, a incetat sa-i mai transforme in cai verzi pe pereti pe Coman, Morutan, Nedelcu, Tanase. Mai are o singura halucinatie, Man pe 30, 40, 50 si tot asa de milioane de “ieuro”, “la vara sau intr-un an”. Are si un algoritm nou, “daca s-a vandut Mitrita atat de bine, e clar ca pe Man iau multe zeci de milioane”. Si-n timp ce la gura sobei se mai leaga astfel de tranzitivitati amuzante, Man continua sa fie un banal in amicalele din Spania, autor acolo si al celei mai caraghioase ratari... In plus, a mai cazut un mit pe care Becali il vantura prin Liga 1, ca numai el, prin echipa lui, poate vinde pe o suma deosebita.

Transferul lui Mitrita in America imi aduce aminte de plecarea acolo a unui alt jucator micut si de mare rafinament, italianul Giovinco. Fotbalul in America este intr-o puternica ascensiune si sper ca aceasta efervescenta care exista in Major League Soccer sa ne ajute sa avem un Mitrita si mai bun pentru Romania.

