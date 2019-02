Mai tare decat Zlatan, Rooney, Kaka sau Pirlo! Mitrita, direct in topul celor mai SCUMPE transferuri din istoria MLS

Alexandru Mitrita se transfera la New York City FC, echipa detinuta de seicii care detin si Manchester City, campioana Angliei!

Mitrita a plecat in aceasta dimineata spre Manchester, acolo unde va efectua vizita medicala si va semna contractul, iar apoi va pleca spre Abu Dhabi, acolo unde americanii au cantonamentul de pregatire pentru noul sezon.

Americanii l-au dorit mult pe Alex Mitrita si au platit pana la urma suma dorita de CS Universitatea Craiova, 9,1 milioane de dolari!

Transferul lui Mitrita intra in astfel direct pe locul 3 in topul celor mai scumpe mutari din istoria MLS. Campionatul american a atras vedete uriase in ultimii ani, insa majoritatea erau jucatori ajunsi la apus de cariera cedati liber de cluburile lor. Andrea Pirlo, David Villa, Kaka, David Beckham, Rooney sau Ibrahimovic au devenit vedete in SUA dupa ce au ajuns liberi de contract.

Argentinianul Gonzalo Martinez este cel mai scump transfer din istoria MLS, cumparat de Altanta United cu 11,8 milioane de lire. Pe locul 2 se afka Ezequiell Barco, cumparat tot de Atlanta, cu 11.05 milioane lire. Apoi urmeaza Mitrita cu transferul sau de 7 milioane de lire de la Craiova, care depaseste o alta mutare scumpa realizata de Atlanta, 6.75 milione lire pentru Miguel Almiron.



Pentru Mitrita, americanii au platit mai multi bani decat s-au platit pentru Michael Bradley, Jermain Defoe sau Clint Dempsey, nume extrem de cunoscute pe taramul american.

Alex Mitrita va avea un salariu de aproximativ 1 milion de dolari pe sezon in SUA. Aici e departe de primele locuri din clasament, dominate de Zlatan Ibrahimovic sau Wayne Rooney, platit cu aproape 10 milioane de dolari pe sezon!

At a £7 million fee, Alex Mitrita will become the 3rd most expensive transfer fee in MLS history. Will he prove to be worth it? #NYCFC #MLS pic.twitter.com/QsNRMKiAq8