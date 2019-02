Capitanul CFR-ului rade de declaratiile lui Becali: "Man o sa ramana toata viata la FCSB, la pretul asta!"

Becali a prins aripi dupa ce americanii au platit 8 milioane de euro pe Mitrita.

"Regula de trei simpla" a lui Becali spune ca daca Mitrita si Tudor Baluta au plecat pe 8, respectiv 3 milioane de euro, atunci Dennis Man valoreaza 40 de milioane de euro.

"Baluta avea 200.000 pe transfermarkt si s-a vandut cu 3 milioane. E de 15 ori mai mult. Man are 3.5 milioane pe transfermarkt. Si daca inmultesc cu 10, nu cu 15, tot e ceva! Si o sa vedeti ca asa va fi in viitorul apropiat. Bine, si daca nu va pleca pe 40 de milioane, pe mai putin de 30, hai 27, nu pleaca! Mai mult eu nu o sa las la pret.", a spus Becali la Ora exacta in sport (ProX).

Camora rade de declaratia lui Becali



Mario Camora e de parere ca daca Becali tine la pret, Man isi va petrece toata cariera la FCSB.

"Voi credeti asta? E un jucator foarte bun, sa nu credeti ca spun altceva. Dar sa se vanda de la Steaua cu 40 de milioane, nu cred. Daca se duce pe 5, 7, 8 milioane, e ok, dar la 40 de milioane de euro ramane pe viata la FCSB, ca nu da nimeni atat."

"Credeti ca daca vine cineva cu 10, 12 milioane nu il vinde? Sa fim seriosi. Si la noi daca vine cineva cu 10 milioane pentru un jucator, conducerea il duce cu un avion privat acolo. Nu vinde nimeni pe 40 in Romania. Il stim cu totii pe Becali...", s-a amuzat Camora la conferinta de presa de azi.

Sambata, FCSB intalneste Dunarea Calarasi, in deplasare, de la ora 14:00, iar CFR Cluj joaca acasa cu Hermannstadt, de la 20:00.