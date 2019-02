Teja anunta ca a gasit deja inlocuitor pentru Gnohere, daca Bizonul va fi vandut: "Avem variante in echipa si nume pe lista". Ce spune despre meciul cu Dunarea

Mihai Teja, antrenorul FCSB, a vorbit in aceasta dimineata in cadrul unei conferinte de presa. Maine, FCSB va juca pe terenul Dunarii Calarasi, in prima etapa din 2019.

Mihai Teja spune ca si-ar fi dorit sa aiba mai mult timp pentru a pregati echipa pentru debutul in 2019. Chiar si asa, el spune ca are incredere in jucatorii sai si crede intr-o victorie la Calarasi.

Teja mai spune ca are toti fotbalistii apti pentru meciul cu Dunarea, dar si ca are variante pentru inlocuirea lui Gnohere, in cazul in care Bizonul va fi vandut.

Antrenorul FCSB mai spune ca nu e interesat in mod special de meciurile CFR-ului. Ce il intereseaza este ca echipa lui sa castige toate meciurile.

"E primul meci dupa pauza, ne dorim sa castigam, sa incepem cu dreptul. Sper ca baietii sa fie determinati, sa fie agresivi si sa castigam cele 3 puncte.



Am luat cateva informatii despre Dunarea, am vazut si un meci pe care l-au jucat in Turcia. Dar in mare parte stim filosofia lui Dan Alexa si ne-am pregatit. Incercam sa dam tot ce avem mai bun si sa castigam cele 3 puncte.

Emotii sunt la fiecare meci.

Nu are legatura cu negocierile cu Dan Alexa. Poate ca el va ajunge la o echipa puternica din afara tarii. Cu siguranta ca el vrea victoria la fel ca in oricare alt meci, nu pentru ca are vreo ambitie personala.

Hora este si el apt, poate juca. Dar veti vedea maine cum va arata echipa.

Nu avem probleme de lot, avem toti jucatorii disponibili.

Mitrita si Baluta sunt jucatori buni, dar nimeni nu este de neinlocuit la nicio echipa. Nici jucator, nici antrenor!

Mi-as fi dorit sa am mai mult timp la dispozitie, am avut doar 3 saptamani. Dar asta este programul, incercam sa dam tot ce avem mai bun.

Daca Mitrita a plecat pe 8 milioane, cu siguranta ca si jucatorii de la FCSB pot pleca pe aceasta suma. E multa calitate la echipa. Dar domnul Becali isi doreste mai mult.



Pentru Jakolis a venit o oferta buna, el si-a dorit sa plece. El a fost de parere ca ii va fi mai bine acolo.

Noi avem atacanti in echipa. Daca pleaca Gnohere, avem variante si avem si alte nume pe lista, pentru a ne intari.



Sunt 6 puncte de CFR, speram sa se mai diminueze pana la Play Off distanta. Nu ne intereseaza ce face CFR, ne intereseaza sa castigam noi toate meciurile", a spus Mihai Teja in cadrul unei conferinte de presa.

