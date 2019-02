UPDATE | Cati bani da Craiova pentru Fortes! Oltenii au negociat un pret INFIM in schimbul atacantului de la Medias

Craiova aduce intariri in atac dupa despartirea de Alex Mitrita!

UPDATE | ProSport anunta ca oltenii vor plati 150.000 euro plus TVA pentru Carlos Fortes. De asemenea, Gaz Metan va ramane cu 10% din drepturile jucatorului.

Dupa ce a negociat cu FCSB, Carlos Fortes va ajunge la Craiova! Scenariul e identic celui aplicat in cazul lui Andrei Cristea, care a fost la un pas de FCSB, insa a inceput anul in tricoul CSU!



Fortes, 24 de ani, a fost unul dintre cei mai buni atacanti din prima parte a campionatului. A marcat de 5 ori in 19 meciuri pentru Gaz Metan, unde a ajuns in vara, imprumut de la Braga. Sezonul trecut, Fortes a jucat pentru Vizela, in liga secunda portugheza.



Atacantul mai avea oferte din Israel si Ucraina, sustin agentii sai. Craiova a inceput discutiile pentru transferul portughezului acum mai mult timp, ca plan B pentru Koljic, care poate fi urmatoarea mare lovitura de mercato a oltenilor.

VEZI SI:



