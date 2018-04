Eroul fara niciun minut jucat la EURO 2016 a revenit in atentie, iar aseara a declansat nebunia la Wigan! Ce a reusit

Nord-irlandezul Will Grigg a fost eroul fara minut jucat la EURO 2016. El a devenit celebru dupa ce un fan i-a dedicat un cantec.

Will Grigg, atacantul de 26 de ani al lui Wigan, a revenit in atentie. Jucatorul a fost decisiv in promovarea obtinuta de echipa sa de club in liga a doua engleza!

Autor a 18 goluri in 40 de partide in actualul sezon al ligii a treia din Anglia, Will Grigg a starnit nebunia pe strazile din Wigan, aseara, cand fanii au iesit sa celebreze promovarea.

Insusi atacantul a fost cel care a dat tonul cantecului "Will Grigg's on fire".

Wigan a batut-o aseara cu 4-0 pe Fleetwood Town.

In acest sezon, Will Grigg a mai fost eroul lui Wigan in meciul de Cupa Angliei cu Manchester City, castigat de formatia de liga a treia cu 1-0.