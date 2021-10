„La Indian Wells, a avut avantaj.” Marta Kostyuk crede că suprafața de la Cluj o poate ajuta împotriva Simonei Halep

Marta Kostyuk (19 ani, 55 WTA) este cea mai tânără semifinalistă a Openului Transilvaniei și țintește adjudecarea primului titlu al carierei, la Cluj-Napoca.

Condusă cu 1-0 la meciurile directe de Simona Halep, care îi va fi adversară în penultimul act competițional, jucătoarea din Ucraina crede că va avea un avantaj în condițiile de hard indoor din Arena BT.



„În primul rând, la Indian Wells am jucat afară, iar terenurile de acolo sunt incredibil de lente în acest an, iar acest lucru a fost în avantajul Simonei, acolo se simte ea confortabilă. Aici jucăm indoor, terenul e mai rapid, la fel și mingile.

O să încerc doar să lupt cât de intens posibil, asta pot să fac,” a declarat Marta Kostyuk, gândindu-se la confruntarea cu Simona Halep din semifinalele Transylvania Open.

