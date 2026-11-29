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Transferat în vară pentru 1,35 milioane de euro, Aymen Boutoutaou nu a reușit să îl impresioneze pe Gigi Becali. Patronul FCSB e dispus să îl vândă pe atacantul algerian pentru 500.000 de euro.

Aymen Boutoutaou la Rapid?! Victor Angelescu nu a stat pe gânduri

Jucătorul are un salariu important, de 550.000 de euro anual, astfel că puține cluburi din SuperLiga și-ar permite o asemenea investiție.

Este bine cunoscut faptul că Rapid are o situație financiară bună, în presă vehiculându-se inclusiv o mutare între cele două rivale din Capitală.

După 5-0 cu FC Botoșani, Victor Angelescu a mărturisit că Aymen Boutoutaou este un jucător peste nivelul SuperLigii, însă Rapid nu își permite în acest moment să achite sumele oferite de Gigi Becali.

Totuși, oficialul giuleștenilor a lăsat ușa deschisă. Dacă pretențiile salariale ale algerianului se vor diminua, iar de la Rapid vor pleca mai mulți fotbaliști, atunci acesta ar putea fi adus.

„Dacă e adevărat salariul pe care l-a spus Mihai Stoica, Rapid nu poate plăti atât. Este un salariu extrem de mare, nu ne-am putea permite așa ceva.

E un jucător bun, interesant. Chiar cred că e peste nivelul SuperLigii. La ce sume de transfer se vehiculează și la ce salariu... Dacă ar fi un salariu decent și l-am putea lua într-un anumit context, poate ne-am gândi.

După cum știți, suntem foarte mulți. Avem un lot mult prea mare, pe poziția lui sunt 3 jucători. E un fotbalist bun, dar în momentul de față nu cred că se gândește Rapidul să îl transfere”, a declarat Victor Angelescu, potrivit Digi Sport.