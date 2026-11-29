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Deși așteptările oaspeților erau ridicate înainte de fluierul de start, meciul din Giulești a avut o singură echipă la timonă: Rapid.

Victor Angelescu, convins de Filip Stojilkovic

Scorul a fost deschis încă din minutul 4, Stojilkovic marcând din pasa lui Petrila. În minutul 15 tabela de scor arăta deja 3-0, Dobre și același Stojilkovic reușind să puncteze.

Ceea ce a urmat a surprins pe toată lumea. Sinyan, în minutul 28, și Vulturar, în minutul 44, au făcut ca Rapid să conducă la pauza partidei cu scorul de 5-0. De menționat este faptul că giuleștenii au mai avut și două goluri anulate.

După încheierea partidei, Victor Angelescu a ținut să scoată în evidență evoluția lui Filip Stojilkovic. Oficialul Rapidului susține că e „letal în fața porții”, iar, dacă va continua să marcheze, acesta va putea deveni „cel mai bun din SuperLiga”.

„A fost o primă repriză perfectă din partea noastră. Cred că e cea mai bună repriză a noastră. Am jucat foarte bine, combinativ, foarte multe ocazii, am avut şi două goluri anulate. Mi-a plăcut. Jucătorii s-a înţeles foarte bine între ei, nu au fost egoişti.

Am fost mai eficienţi decât în alte meciuri. Am marcat repede. În trecut aveam multe ocazii şi dădeam doar unul, două goluri. Azi am făcut un meci foarte bun şi am fost eficienţi. Jucătorii au fost altruişti, asta mi-a plăcut.

Am dat gol foarte repede şi ne-am făcut meciul foarte uşor. Au combinat aşa cum trebuie să fie. Ne-au şi intrat ocaziile pe care le-am avut. Stojilkovic a ratat în trecut destul de mult, dar dacă îşi găseşte ritmul, e un atacant letal pentru prima ligă.

Putea lejer să aibă 12-13 goluri până acum. Dacă marchează, cred că e cel mai bun atacant din prima ligă. Sunt convins că va avea ocazii în toate meciurile, sper să fie la fel de eficient”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.