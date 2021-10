Ziua Z la Transylvania Open. Simona Halep vs. Jaqueline Cristian, pentru un loc în semifinale. De la ce oră se joacă

Simona Halep - Jaqueline Cristian, ora 18:00

Vineri este ziua sferturilor de finală în Openul Transilvaniei, al doilea turneu WTA desfășurat la Cluj-Napoca în sezonul 2021. Pentru tenisul românesc, vestea bună e că România va fi reprezentată în faza semifinalelor, iar știrea nefericită e că singurele românce calificate în faza ultimelor opt jucătoare, Simona Halep și Jaqueline Cristian se vor duela în meci direct.

Ziua de concurs va fi începută la ora 12:00, cu un meci 100% românesc în sferturile probei de dublu, între Monica Niculescu / Gabriela Ruse și Irina Begu / Andreea Mitu. Jucătoarele mai bune vor juca în faza semifinalelor contra Irinei Bara și a Ekaterinei Gorgodze.

Schedule for Friday:

????????Simona Halep vs ????????Jaqueline Cristian - Not Before 18:00 EEST Rou, 16:00 BST, 11am EDT US.

????????Emma Raducanu vs ????????Marta Kostyuk - Around 19:30 EEST Rou, 17:30 BST, 12:30pm EDT US.#TO2021 pic.twitter.com/aMRz1ZQgBP