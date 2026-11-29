Finanțatorul roș-albaștrilor nu este mulțumit de felul în care se prezintă echipa și consideră că o mare parte din vină o au transferurile realizate în ultimele perioade de mercato. Unul dintre posturile pe care Gigi Becali vrea întăriri este cel de atacant central.

Mihai Mironică: ”Becali tot spune că planul este ca Stoian să nu mai fie titular!”

Alexandru Stoian a fost titularizat în partida cu Csikszereda, însă fotbalistul de 18 ani nu a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor, iar, recent, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor declara că atacantul este mai bun și decât Denis Drăguș.

Totuși, Mihai Mironică este convins că planul lui Gigi Becali nu este acela de a-l folosi pe Stoian ca titular pe termen lung și că, de fapt, patronul roș-albaștrilor vrea să transfere un atacant deja consacrat pentru a fi titular. De altfel, jurnalistul susține că, deși este încă tânăr și are timp să devină din ce în ce mai bun, Stoian nu se poate compara cu atacanții rivalelor din campionat ale roș-albaștrilor.

”Dacă îi place lui Becali, normal că e titular. Mai nou, a zis că e mai bun și decât Drăguș, că e ceea ce trebuie, că e ceea ce i-a plăcut cel mai mult. Mie nu mi se pare că este atât de bun. Noi ne așteptăm ca el, dacă joacă binișor la vârsta asta încă fragedă, să crească, dar el nu este în acest moment de un atacant titular la FCSB. Dacă începem să ne obișnuim cu FCSB ca o echipă de play-out, să zicem că merge, dar nu e un atacant...

Poți să îl compari pe Stoian cu atacantul lui Rapid sau cu cel al Craiovei sau al lui Dinamo? Cred că Stoian nu este de nivelul atacanților de care am pomenit. FCSB trebuie să aibă cel puțin atacanți mai valoroși decât aceste echipe, pentru că FCSB este teoretic cea mai mare echipă din România. Stoian este în acest moment doar un pariu, nu este o certitudine. (...)

Boloni spunea că nu e normal ce s-a întâmplat când Farul a devenit campioană cu jucători tineri. Spunea că echipele care cresc jucători nu ar trebui să câștige campionatul. Echipele mari din Europa au jucători consacrați. Real Madrid îl avea pe băiatul ăla, pe Gonzalo Garcia, care era un Stoian al lor, fusese golgheter la Mondialul Cluburilor, făcuse niște lucruri remarcabile, dar nu era de Real Madrid. La scara fotbalului nostru, FCSB este Real Madrid. Nu poți să fii cea mai mare echipă dintr-un campionat și să vii cu jucători pe care îi crești.

În mod normal, Stoian este doar un pariu. Nu zic că nu este un jucător bun, dar trebuie un os tare, cum e Drăguș, Cisotti, pentru că FCSB trebuie să câștige meci de meci. Și Becali tot spune că planul este ca Stoian să nu mai fie titular. Becali vorbește non-stop de aducerea unui titular, care, la ce eforturi financiare se întrezăresc, ăla va fi titular. Drăguș probabil în stânga, Stoian ar urma să treacă pe bancă, pentru că Pădurariu ar urma să îndeplinească regula U21. Nu cred că planurile sunt ca Stoian să fie titular”, a spus Mihai Mironică la VOYO SPORT LIVE.

În acest sezon, Alexandru Stoian a înscris trei goluri și a oferit două pase decisive în 20 de meciuri în care a evoluat.

550.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Stoian, potrivit Transfermarkt.

Pe de altă parte, Robert Niță a mărturisit că a fost plăcut impresionat de Alexandru Stoian în meciul cu Csikszereda, chiar dacă atacantul nu a reușit să înscrie.

”E număr 9, îl ajută și fizicul. L-am văzut aseară, m-a surprins plăcut, câștigă dueluri, are progresie bună cu mingea, e un tânăr de la care ai așteptări. Și el a creat așteptările astea, pentru că intră din postura de rezervă și marchează. Te aștepți, următorul pas normal este să îl vezi titular. Aseară e titular și o face bine copilul, chiar dacă nu reușește să marcheze. Echipele care se bat pentru obiective sau pentru play-off, te aștepți să aibă atacanți care să facă diferența. Nu e ușor pentru copiii ăștia să facă pasul la seniori”, a completat Niță.