Emma Răducanu ratează din nou întâlnirea cu Simona Halep: adversara și ora de start din semifinale

Simona Halep a aflat ora de start a meciului pe care îl va disputa în semifinalele competiției WTA 250 Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Numărul 18 mondial va păși pe terenul central din Arena BT sâmbătă, 30 octombrie, în jurul orei 17:00, în căutarea biletului pentru prima finală a sezonului 2021.

Adversara Simonei Halep va fi Marta Kostyuk (19 ani, 55 WTA), care a surclasat-o pe Emma Răducanu (18 ani, 23 WTA) în sferturile de finală, scor 6-2, 6-1, într-un meci în care ucraineanca a servit impecabil și a jucat mai agresiv decât campioana de la US Open. Halep o conduce pe Kostyuk cu 1-0 la meciurile directe, după ce a învins-o, scor 7-6, 6-1 la începutul acestei luni, în turneul WTA 1000 de la Indian Wells.

„E o bucurie să pot juca semifinala aici, la Cluj. Mereu mă simt ca acasă, iar când joci acasă e o presiune în plus, dar asta mă motivează și mai mult să joc mai bine. Cu Kostyuk am jucat nu de mult, va fi un meci dificil.

Cu oricine aș juca, o să încerc să dau tot ce am mai bun, îmi doresc foarte mult să câștig,” a prefațat Simona Halep confruntarea care o așteaptă sâmbătă.

„Sincer, la Indian Wells am luptat un set cu Simona Halep, dar apoi nu am jucat bine câteva game-uri din setul secund. Sper să pot să o împing cât mai mult, iar, dacă pierd e o experiență extraordinară. Îmi place să joc împotriva ei, e o persoană foarte simpatică, dar vreau să ajung în prima mea finală,” a declarat Marta Kostyuk în interviu loferit pe teren după meciul cu Emma Răducanu.

