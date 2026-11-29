Stojilkovic a transmis că Pancu îl ajută mereu, în special din punct de vedere mental, după care a subliniat că datoria unui atacant nu este doar să marcheze.

Reacția lui Filip Stojilkovic după Rapid - FC Botoșani 5-0

„Mă simt foarte bine, când marchezi de două ori este foarte bine pentru un atacant, dar mă bucur mult mai mult că am câștigat cu 5-0. Este un cadou excelent pentru fanii noștri care au venit pe o asemenea vreme, sunt fantastici.

Cred că atunci când am marcat, nu ne-am oprit și asta e o mentalitate bună. Nu ne așteptam la un meci ușor, orice meci e greu în prima ligă, dar avem mentalitatea și puterea să câștigăm orice meci. Dacă facem totul cum trebuie, atunci vom avea meciuri ușoare.

Este un lucru minunat să fim pe primul loc, dar o luăm pas cu pas și ne gândim la următorul meci. Mă ajută mereu Daniel Pancu, mai ales mental. Ca atacant, nu trebuie doar să marchezi”, a declarat Filip Stojilkovic, la flash-interviu.

Rapid a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 5-0, gruparea FC Botoşani, în etapa a 17-a din Superligă.

Caseta meciului

Rapid: Aioani - Cr. Manea, Sinyan, Kramer, Annan - Grameni (Doumbia 46'), Moruţan (A. Şucu 71'), Vulturar - Al. Dobre (R. Pop 60'), Stojilkovic (Kodor 59'), Petrila (M. Kamara 60'). Antrenor: Daniel Pancu

Aioani - Cr. Manea, Sinyan, Kramer, Annan - Grameni (Doumbia 46'), Moruţan (A. Şucu 71'), Vulturar - Al. Dobre (R. Pop 60'), Stojilkovic (Kodor 59'), Petrila (M. Kamara 60'). Daniel Pancu FC Botoșani: Anestis - Bayeye, Miron, M. Diarra, Ilaş (Creţ 46') - Lucas de Vega, Charles Petro (Bordeianu 46'), Ongenda (E. Papa 76') - Mitrov (Kovtalyuk 46'), Dumiter, Mailat (Idowu 69'). Antrenor: Felip Ortiz

Anestis - Bayeye, Miron, M. Diarra, Ilaş (Creţ 46') - Lucas de Vega, Charles Petro (Bordeianu 46'), Ongenda (E. Papa 76') - Mitrov (Kovtalyuk 46'), Dumiter, Mailat (Idowu 69'). Felip Ortiz Au marcat: Filip Stojilkovic (minutele 4 și 15), Alex Dobre (min. 14), Sheriff Sinyan (min. 28) și Cătălin Vulturar (min. 44)

Filip Stojilkovic (minutele 4 și 15), Alex Dobre (min. 14), Sheriff Sinyan (min. 28) și Cătălin Vulturar (min. 44) Cartonaşe galbene: Vulturar 25' / Bordeianu 82'

Vulturar 25' / Bordeianu 82' Arbitru: Iulian Călin / Asistenţi: Adrian Vornicu, Nicuşor Marin

Iulian Călin / Asistenţi: Adrian Vornicu, Nicuşor Marin Arbitru VAR: Florin Andrei / Arbitru AVAR: Radu Petrescu

Rapid a devenit lider, cel puţin pentru o zi, cu 37 de puncte, în timp ce FC Botoşani se află pe locul 13, cu 16 puncte.