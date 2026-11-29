Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristi Chivu, l-a identificat pe fundașul central Cristhian Mosquera (22 de ani) drept o posibilă achiziție pentru a-și întări apărarea.

Cristhian Mosquera a devenit rezervă la Arsenal după o accidentare

În acest sezon, internaționalul spaniol U21 (15 selecții) a bifat doar 377 de minute în cinci apariții pentru Arsenal, în toate competițiile.

El a fost titular la „tunari” în Supercupa Angliei, câștigată cu 3-0 contra lui Manchester City, și în primele două etape din Premier League.

Mosquera a suferit însă o accidentare în zona mușchilor ischiogambieri și a pierdut contactul cu formula de start a lui Mikel Arteta.

Arteta îl evaluează pe fundașul central, capabil să evolueze și în flancul drept al defensivei, la 40 de milioane de euro, potrivit Transfer News Live, care citează Calcio Mercato.

CV-ul lui Mosquera

Cristhian Mosquera a fost transferat de Arsenal de la Valencia, în iulie 2025, pentru 15.000.000 de euro. De atunci a adunat 40 de meciuri pentru „tunari”, câștigând în 2026 Premier League și Supercupa Angliei.

Mosquera mai are în palmares și aurul olimpic la Paris din 2024 alături de reprezentativa Spaniei.