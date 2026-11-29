Lautaro Martinez, Marcus Thuram, cu o „dublă”, și Petar Sucic au semnat golurile unei victorii fără emoții pentru Inter.

Formația lui Chivu a controlat partida și a stabilit scorul final încă din minutul 54, după ce a intrat la pauză cu un avantaj de trei goluri.

Walter Zenga a văzut meciul și l-a lăudat pe Provedel: „Să-mi fie cu iertare că îi apăr pe portari!”

Prezent în studioul Sky Sport, fostul portar al lui Inter a apreciat jocul echipei lui Chivu, însă a ținut să scoată în evidență intervențiile decisive ale lui Provedel.

„O victorie frumoasă, rezultatul unui joc dominant. Dar să nu uităm că Provedel a avut două parade foarte importante. După părerea mea, el este omul meciului. Să-mi fie cu iertare că îi apăr pe portari!”, a declarat Zenga.

„O echipă precum Genoa, antrenată de un om ca Daniele De Rossi, primește golul de 3-0 în minutul 45, după ce înainte avusese o reușită anulată, iar apoi încasează golul de 4-0 din penalty, 40 de secunde mai târziu”, a mai spus fostul portar.

În urma acestui rezultat, Inter Milano a urcat pe locul #2 în Serie A, cu 32 de puncte, peste AS Roma, care are un meci mai puțin disputat. Lider rămâne Lazio cu 35 de puncte.