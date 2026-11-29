Contractul său va expira în vara anului următor, iar în momentul de față se negociază prelungirea.

Alex Dobre nu a bătut încă palma cu Rapid

După meciul cu FC Botoșani, Alex Dobre a vorbit despre viitorul său și a dat de înțeles că deocamdată nu s-a înțeles cu Rapid în privința anumitor condiții.

”Rămâne de văzut, important e să mă antrenez, să dau totul şi vom vedea. Prefer să ţin între mine şi club (n.r. despre eventualele negocieri). Pentru mine, e important să mă concentrez aici, să dau maxim la antrenamente, la meciuri, după vom vedea ce va fi”, a spus Alexandru Dobre după meci.

Victor Angelescu a vorbit și el despre situația lui Alex Dobre. Acționarul minoritar al Rapidului și președinte al clubului a recunoscut că negocierile au intrat într-un impas, însă speră că cele două părți vor ajunge cât mai rapid la un acord.

”Suntem în continuare în negocieri, există discuții. Avem anumite standarde la care putem să prelungim. Încă discutăm. Dobre își dorește anumite lucruri, noi vrem anumite condiții în contract. Sper să ajungem la un acord și să prelungim. Dacă ar fi fost imposibil sau dacă nu ar mai fi existat nicio șansă, aș fi spus. Nu știu dacă suntem foarte aproape sau foarte departe. Mai sunt puncte importante la care trebuie să cădem de acord și sper să se întâmple. Nu aș vrea să vorbesc despre partea financiară, nu cred că este corect, vom vedea dacă vom ajunge la un consens. Până la finalul anului trebuie să știm cu cine prelungim și cu cine nu”, a spus Victor Angelescu la Digi Sport.