„Așa le dai încredere tinerelor, bătându-le măr?” Răspunsul Simonei Halep, după ce a umilit-o pe Jaqueline Cristian

Simona Halep s-a bucurat enorm de prestația pe care a avut-o în sferturile de finală ale Openului Transilvaniei, fază competițională în care a cedat doar două game-uri, în confruntarea cu Jaqueline Cristian (23 de ani, 105 WTA).

Sportiva în vârstă de 30 de ani își continuă astfel palmaresul aproape fără cusur împotriva compatrioatelor sale, în fața cărora are un palmares de 15-1 în circuitul WTA. „Așa le dai încredere, bătându-le la scor?” a întrebat-o Alexandra Dulgheru pe Simona Halep, vorbind despre tinerele jucătoare din România.

Simona Halep: I did my best, I treated my back yesterday and this morning, I feel better and happy I could win. It was much better today, I tried to forget about it and just enjoy. I'm really proud of my performance, it was tough, she's a tough opponent, she has a bright future. pic.twitter.com/Au4kvlP1oy