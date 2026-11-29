La pauză, Laurențiu Reghecampf a decis să îl trimită în teren și pe Ofri Arad, dar israelianul a rezistat doar 30 de minute, pentru că, enervat de evoluția slabă a jucătorului, Reghe l-a înlocuit cu Aymen Boutoutaou. Ulterior, enervat că fotbalistul a gesticulat când a văzut că este schimbat, Reghecampf a avut o criză de nervi în fața israelianului.

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Mihai Stoica a mărturisit că nu consideră că atitudinea lui Reghecampf și faptul că l-a schimbat pe Ofri Arad după doar 30 de minute ar putea fi interpretate drept o umilință la adresa fotbalistului.

Totuși, fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB a recunoscut că a fost surprins de ieșirea nervoasă a lui Laurențiu Reghecampf la adresa lui Ofri Arad. Cu toate acestea, MM Stoica îl cauționează pe antrenor și pune totul pe seama presiunii de la FCSB.

”Pe mine altceva m-a surprins, reacția lui Reghecampf, că eu nu l-am văzut niciodată.. când un fotbalist cu experiență este schimbat după ce a fost introdus pe parcursul meciului, de regulă, antrenorului se comportă altfel.

În timpul meciului nu te apuci să explici de ce ai făcut, ce ai făcut sau nu știu ce, dar încerc să-l înțeleg pentru că a jucat și el sub presiune foarte mare. Ai patru meciuri la rând cu zero goluri marcate. Te gândești tot timpul 'Bă, Doamne ferește, ne dau ăștia un gol'. Se întâmplă orice.

Orice se poate întâmpla. Mă așteptam să fie, na, să nu fie chiar atât de iritat că până la urmă l-a schimbat. E presiune mare, ce să mai... Din afară e foarte greu să înțelegi un om care trăiește sub presiune pe bancă sau în tribună sau chiar în fața televizorului”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Fostul oficial al roș-albaștrilor a primit, mai apoi, o întrebare care l-a iritat.

”Crezi că Ofri Arad sau ceea ce s a întâmplat acum a fost dat un exemplu și pentru că este un jucător pe care l-ai adus tu?”, a fost întrebat Mihai Stoica, care a reacționat categoric:

”Asta este o prostie fără margini. Cum adică l-am adus eu? Eu n-am adus niciun jucător. Am propus niște fotbaliști. N-am adus niciun jucător. Ferească Dumnezeu, dar toți jucătorii au fost acceptați de Gigi. N-are nicio legătură că am plecat eu cu faptul că a fost Ofri schimbat. Bineînțeles că era schimbat și dacă eram eu în club. Cum să aibă vreo legătură cu faptul că a plecat cineva din lojă și nu mai e în lojă?”, a spus MM Stoica.