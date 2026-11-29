La final, Daniel Pancu s-a declarat uimit de strategia pregătită de Felip Ortiz, antrenorul celor de la FC Botoșani. Antrenorul Rapidului nu se aștepta la o abordare atât de ofensivă, însă acest lucru l-a făcut să se liniștească fiind convins că va urma un festival de goluri în Giulești.

”E încă un pas important spre play-off. Am marcat cinci goluri într-o repriză, dar adversarul a venit să ne atace, au lăsat multe spații, am profitat din plin, avem jucători buni de contraatac, știe toată lumea. Suntem la o distanță bună față de locul șapte, nimic mai mic. Cu mine se bat recordurile de goluri. Nu știu cum au gândit partida, au fost foarte ofensivi, surprinzător pentru mine, recunosc, să joci cu fundașii centrali la 40 de metri de poartă. Am fost mulțumit când am văzut, era clar că era o chestiune de minute până să marcăm un gol, încă un gol, încă un gol. De obicei, când marchezi multe goluri într-un meci, la următoarele nu prea mai marchezi. Când e concentrat, Stojilkovic nu ar trebui să aibă probleme să marcheze multe goluri în Superliga României. Toți au făcut o repriză foarte bună.

Urmează cel mai important meci de până acum, cu UTA, miercuri. Avem doar varianta victoriei. Ne odihnim bine, avem variante și pe bancă, vom face câteva schimbări, ne dorim să trecem mai departe în Cupa României, sper să fim mulțumiți miercuri.

Nu avem nicio problemă cu ceilalți, avem un avans liniștitor față de locul șapte, dacă se va întâmpla să fim în play-off mai devreme, putem să vorbim și despre obiectivele pe care vom încerca să le atingem în play-ff, dar până atunci nu are rost. Nu e vorba de frică, dar ca să câștigi titlul trebuie să fii în primele șase”, a spus Daniel Pancu.