Performera săptămânii în WTA: nouă ore pe teren în trei meciuri, thriller câștigat cu Cori Gauff și șansa primului mare trofeu al carierei

Reprezentanta Ucrainei a petrecut aproape nouă ore pe teren în primele trei meciuri, s-a calificat entuziasmant în semifinale după un thriller cu Cori Gauff și are șansa unui întâi triumf al carierei în turneele de categorie WTA 500.

Puțini erau cei care-i acordau șanse Martei Kostyuk la un traseu lung la Stuttgart, mai ales că tânăra ucraineancă obținuse un singur succes pe tabloul principal al competiției germane de-a lungul carierei și foarte puțini se gândeau că vor vedea în faza semifinalelor o jucătoare specializată pe suprafețe rapide.

Epopeea lui Kostyuk a început abrupt, încă din primul tur, când în față i-a ieșit dificila Laura Siegemund, campioană la Stuttgart în 2017 și finalistă în 2016. După trei ore și zece minute de luptă și un lung 6-3, 6-7, 6-4, Kostyuk a făcut pasul spre optimile de finală.

Acolo unde provocarea a fost și mai dificilă: Qinwen Zheng, finalista de la Australian Open. O nouă bătălie aprigă și alte două ore și 42 de minute de joc au dus-o pe Marta spre un al doilea succes important, 6-2, 4-6, 7-5.

Vineri seară, cu puțină energie rămasă și deranjată de bătături la talpa piciorului stâng, ucraineanca a început rău, foarte rău, sfertul de finală cu vedeta Cori Gauff, iar americanca a sprintat rapid spre un 6-3, 4-2 convingător.

Când Gauff era deja cu biletele spre semifinale în mână, eleva Marinei Zanevska a găsit undeva un izvor nebănuit de energie, a luat manșa a doua cu 6-4 și a trimis meciul într-un decisiv nebun. Condusă și acolo cu 3-1, a întors din nou meciul, a ratat șapte mingi de a-l închide și i-a permis adversarei să revină de la 2-6 în tiebreak și să ia avantajul moral. Apoi a câștigat ultimele două puncte ale meciului întins pe durata a două ore și 50 de minute, uluită de propria performanță.

Calculele hârtiei spuneau, înaintea sferturilor, că sunt șanse mari ca primele patru favorite (Swiatek, Sabalenka, Gauff și Rybakina) să joace semifinalele de la Stuttgart, turneu în care, de obicei, surprizele apar destul de rar. Din careul de ași, Swiatek și Rybakina și-au respectat statutul și își vor disputa prima semifinală, în timp ce Kostyuk va da, în cea de-a doua, peste cehoaica Marketa Vondrousova, cea care a eliminat-o în set decisiv pe Aryna Sabalenka. Vondrousova, campioană la Wimbledon în 2023, beneficiază totuși de statutul de cap de serie 6 la Stuttgart și a fost nevoită să învingă o singură favorită în drumul spre sferturi. În schimb, Kostyuk e singura semifinalistă care nu e cotată printre favorite.

On today's list: our semi finals! First, our defending champion @iga_swiatek faces @lenarybakina at 2 pm. After that, @marta_kostyuk and @VondrousovaM play for the second spot in the final - we are ready! ????#porschetenni #PTGP24 #wta | @WTA pic.twitter.com/bWJfIHYdIa