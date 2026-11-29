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Auxerre - Marseille, de la 16:00

Marseille pornește cu prima șansă și are nevoie de victorie pentru a rămâne în apropierea podiumului. Echipa ocupă locul 7, cu 18 puncte, în timp ce Auxerre este pe 15, cu doar 11 puncte după 11 etape. Gazdele încearcă să profite de avantajul terenului propriu pentru a se îndepărta de zona periculoasă. Toulouse - Rennes, de la 18:15

Două echipe aflate la distanță mică în clasament se întâlnesc într-un duel echilibrat. Rennes ocupă locul 10, cu 17 puncte, în timp ce Toulouse este pe 12, cu 14 puncte. O victorie le-ar putea permite gazdelor să se apropie de jumătatea superioară a clasamentului. Lyon - Monaco, de la 21:45

Seara se încheie cu unul dintre cele mai atractive dueluri ale zilei. Lyon este pe locul 5, cu 20 de puncte, și vrea să rămână în cursa pentru podium. Monaco ocupă poziția a noua, cu 17 puncte, și speră să recupereze teren în fața unei contracandidate importante. Toate cele trei partide din Ligue 1 pot fi urmărite în direct pe VOYO!

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