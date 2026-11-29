Internaționalul român a confirmat că formația asiatică i-a propus prelungirea înțelegerii pe trei ani, pentru o sumă totală de peste 6 milioane de euro. „Da, voiau să-mi facă un contract ca să rămân acolo pe o perioadă mai lungă de timp. (n.r. - Sumele care s-au vehiculat sunt reale?) Aproape, da. Unii o să vorbească de bine, alții de rău, dar până la urmă nu asta contează pentru mine. E o decizie pe care am luat-o, ca toate deciziile pe care le-am luat de-a lungul carierei, de care sunt conștient și mi le asum și o să merg mai departe. N-o să mă uit înapoi să vorbesc că ce ar fi fost dacă aș fi rămas”, a spus Stanciu, potrivit Fanatik .

Căpitanul echipei naționale a României a revenit în țară după ce a cucerit titlul în China alături de Dalian Yingbo. Mijlocașul a semnat un contract valabil pe doi ani și jumătate cu „Șepcile Roșii” și va putea evolua începând din luna ianuarie, după ce își va încheia perioada de recuperare.

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Familia și Alexandru Chipciu au cântărit decisiv

Principalele argumente care l-au convins să semneze cu Universitatea Cluj au fost apropierea de casă, discuțiile cu oficialii clubului și relația cu Alexandru Chipciu. „Am dorit să vin acasă. A fost foarte greu să mă despart de cei de acolo sau să vorbesc cu ei pe această temă, că nu voi continua, dar în viață trebuie să facem alegeri, pe care să ni le asumăm. Am vorbit cu oamenii de la Cluj. Este și aproape de Alba Iulia. Familia, soția, fetele, părinții sunt aici. Asta a contat mult în alegerea mea.

Dar au contat mult discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Cluj. Cu Alex (Chipciu), care e prietenul meu. Mi-a spus cum e acolo. Asta a contat enorm”, a explicat mijlocașul.

Deși a fost dorit și de fosta sa echipă, FCSB, iar tatăl său este suporter al roș-albaștrilor, Stanciu a transmis că hotărârea a fost luată gândindu-se la soția și fiicele sale: „Am o relație specială cu toată familia mea. Tata e foarte mare stelist. Dacă ar fi fost să mă gândesc doar la el, probabil că aș fi făcut altă alegere. Vorbesc cu soția, cu familia, cu fetițele, care sunt mari acum, și mă gândesc la ce e mai bine pentru noi”.