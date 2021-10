Ce scrie site-ul WTA despre demonstrația de forță a Simonei Halep în fața lui Jaqueline Cristian

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), care are loc în BT Arena din Cluj-Napoca şi e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, după ce a învins-o, vineri seara, pe Jaqueline Cristian cu 6-1, 6-1.

Ce scrie site-ul WTA despre victoria Simonei Halep

Site-ul WTA a remarcat meciul perfect etalat de Simona.

"Halep a suferit o accidentare la spate în timpul meciului din turul doi cu Varvara Gracheva, dar a dat puține semne că va fi afectată de aceasta împotriva compatrioatei Cristian.

Fostul lider mondial a jucat un meci solid pentru a-și păstra recordul de 100% împotriva compatrioatelor românce. Meciul a fost decis în mare parte de cele 46 de erori neforțate ale numărului 105 mondial Cristian, contracarate de doar opt mingi câștigătoare", a scris siteul WTA.

Spatele a durut-o pe Simona Halep și în meciul cu Jaqueline Cristian

Halep a dezvăluit că a simţit dureri la spate şi în meciul cu Jaqueline. "Azi (n.r.: ieri) a fost mai bine, am mai simţit puţin durere la backhand, dar sunt obişnuită cu această durere. Ştiu cum să o gestionez. Am uitat de durere, m-am bucurat de meci, sunt mândră de ce am arătat azi.

A fost un meci dificil, cu o adversară solidă, care are un viitor frumos în faţă. Serviciul meu bun este rezultatul încrederii. Am lucrat mult cu antrenorii mei pentru a servi mai puternic. La acest nivel e întotdeauna important să ai un serviciu bun. Să sperăm că voi continua să servesc astfel, pentru că mă ajută", a explicat eleva tandemului Adrian Marcu - Daniel Dobre.

Halep (30 ani, 18 WTA) şi-a asigurat un cec de 10.100 dolari şi 110 puncte şi va juca în penultimul act cu ucraineanca Marta Kostiuk, cea care a eliminat-o în 57 de minute pe Emma Răducanu.

Simona Halep vs românce: 15 victorii - un eșec

2010, 6-4, 7-6 cu Sorana Cîrstea (Marbella)

2010, 2-6, 4-6 cu Sorana Cîrstea (Cincinnati)

2012, 6-4, 6-2 cu Irina Begu (Hobart)

2012, 6-2, 7-5 cu Alexandra Cadanțu (Fes)

2012, 6-1, 6-1 cu Monica Niculescu (Bruxelles)

2013, 6-2, 7-6 cu Alexandra Cadanțu (Budapesta)

2014, 6-2, 4-6, 6-1 cu Monica Niculescu (București)

2015, 6-1, 6-0 cu Alexandra Dulgheru (Roma)

2016, 6-3, 0-6, 6-1 cu Irina Begu (Madrid)

2016, 6-3, 2-0 (ret.) cu Irina Begu (Wuhan)

2018, 6-1, 6-4 cu Irina Begu (Shenzhen)

2019, 6-3, 4-6, 6-2 cu Mihaela Buzărnescu (Wimbledon)

2020, 7-6, 6-3 cu Irina Begu (Praga)

2020, 6-3, 6-4 cu Irina Begu (Roland Garros)

2021, 6-1, 6-2 cu Gabriela Ruse (Cluj-Napoca)

2021, 6-1, 6-1 cu Jaqueline Cristian (Cluj-Napoca)