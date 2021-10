Emma Răducanu, la plecarea din țară: „Incredibil de ospitalieri! La anul, România are prioritate în calendarul meu”

Prinsă între dezamăgirea ratării calificării în semifinale, care ar fi însemnat privilegiul de a o înfrunta pe Simona Halep - unul dintre idolii săi - și apropierea turneului de la Linz, Emma Răducanu s-a prezentat obosită la ultima conferință de presă pe care a susținut-o la Cluj-Napoca.

„Am fost destul de obosită și letargică azi, dar uneori ai parte de zilele acestea, în care nu te simți bine. Credit Martei, a o adversară foarte bună, a returnat foarte multe mingi. Am încercat, dar încă de dimineață am fost obosită și nu am reușit să joc cum mi-aș fi dorit.



Am nevoie să trec peste acest moment, să șterg cu buretele ce s-a întâmplat și va urma un nou turneu, curând,” a precizat Emma Răducanu la început.

Întrebată dacă îi va face o vizită bunicii sale, Emma Răducanu a răspuns că nu știe, din cauza situației pandemice nefericite din România. „Nu știu încă dacă voi merge la București, să-mi vizitez bunica, din cauza pandemiei. Vreau să o protejez și sunt multe cazuri, deocamdată nu am decis ce voi face,” a explicat campioana de la US Open.

Cu ce gânduri pleacă Emma Răducanu din România



„Mi-a plăcut timpul pe care l-am petrecut în România. Ospitalitatea a fost incredibilă, toți m-au primit cu brațele deschise. A fost frumos să-i văd cum m-au primit în mijlocul lor. E dezamăgitor că nu am putut să rămân pentru mai mult timp, dar rămân cu amintiri plăcute despre România. Cu siguranță mă voi întoarce la anul, un turneu în România va fi o prioritate în calendarul meu,” a punctat Emma Răducanu.

Întrebată dacă susține pe cineva dintre cele patru jucătoare rămase în Transylvania Open - Simona Halep, Marta Kostyuk, Rebecca Peterson și Anett Kontaveit - Emma Răducanu a replicat:

„Mi-ar plăcea ca Simona Halep să câștige turneul, pentru că e unul dintre idolii mei. E păcat că nu am putut să joc împotriva ei, dar e o jucătoare grozavă și o persoană minunată. Abia aștept să o urmăresc în restul meciurilor,” a completat sportiva în vârstă de 18 ani.