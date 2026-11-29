Dorinel Popa a împlinit 38 de ani! Cu ce se ocupă astăzi fosta „perlă” de la FCSB

Dorinel Popa a împlinit 38 de ani! Cu ce se ocupă astăzi fosta „perlă” de la FCSB

Gigi Becali l-a trimis la echipa a doua după ce l-a văzut în FCSB - Csikszereda: "Nu se poate așa ceva!"

Gigi Becali s-a răzgândit și a anunțat încă o plecare de la FCSB: "Îi mulțumim pentru tot ce a făcut la noi"

„Numai antrenor nu a fost”

„Am vorbit în prima parte a emisiunii despre un alt antrenor, care n-a avut atitudine de antrenor, mă refer la Reghecampf. Vine Maxim și zice: Manolache a comis-o rău. Și a comis-o la 0-0. Deci Farul a înscris după o mare eroare a lui Manolache și apoi echipa (n.r. - Corvinul) a trebuit să depună un efort titanic pentru a acoperi gafa lui Manolache și pentru a marca. Vine Maxim, nu-i spune nimic lui Manolache în timpul meciului, nu spune nimic la conferința de presă... remarcă doar cum colegii săi au încercat să-i repare eroarea”, a spus Mihai Mironică la VOYO SPORT LIVE.

„De partea cealaltă vedem cum un jucător, într-un moment în care meciul era rezolvat, este umilit public. Este o diferență colosală între Florin Maxim, care este un antrenor adevărat, în acest moment, ca atitudine față de jucătorii săi, și ceea ce am văzut la Laurențiu Reghecampf, care numai antrenor nu a fost. Zici că a fost biciul lui Gigi Becali”, a adăugat acesta.

Partida de sâmbătă, disputată pe stadionul din Ghencea, a fost tranșată de bucureșteni încă din prima repriză. Dawa a deschis scorul în minutul 39, în urma unui corner executat de Radunovic, iar Drăguș a majorat diferența pe finalul primei părți, marcând primul său gol pentru FCSB după ce portarul Pap a respins inițial penaltiul executat de el, acordat pentru un henț al lui Odor.

În repriza secundă, Ofri Arad, introdus pe teren la pauză în locul lui Joao Paulo, a ratat o ocazie în minutul 55 și a fost înlocuit în minutul 78 cu Boutoutaou. În urma acestui succes, FCSB a acumulat 25 de puncte și a urcat pe locul 7, aproape de zona de play-off, în timp ce Csikszereda rămâne pe ultima poziție a clasamentului, cu 6 puncte.