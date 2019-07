Wimbledon 2019: Mats Wilander, pariu surpriza la meciul dintre Simona Halep si Mihaela Buzarnescu: "Aici o poate invinge!" 

Legendarul Mats Wilander a prefatat duelul romanesc din turul doi de la Wimbledon 2019 dintre Simona Halep si Mihaela Buzarnescu.

Mats Wilander spune ca Mihaela Buzarnescu poate produce surpriza in meciul cu Simona Halep, avand in vedere ca se joaca pe iarba, suprafata unde Halep nu se simte prea bine. In plus, Halep a avut deja probleme fizice in meciul cu Aliaksandra Sasnovich, castigat cu 6-4, 7-5 in primul tur de la Wimbledon 2019. Mihaela Buzarnescu in schimb a invins-o pe Jessica Pegula cu 6-4; 6-4 si a aratat o forma buna.



Mats Wilander, despre duelul Simona Halep - Mihaela Buzarnescu: Lupta decisa de duelul psihologic!

"Daca ar fi sa spui ca Mihaela o poate invinge pe Simona, atunci aici, la Wimbledon, s-ar intampla, mai ales ca Halep a avut cateva momente dificile cu glezna stanga. Am putea spune ca presiunea este pe Simona Halep, iar ea se poate reduce in functie de cat de apropiate sunt cele doua. Daca sunt foarte bune prietene, atunci presiunea va fi una foarte mare si cea mai buna va invinge.

Daca nu sunt prietene apropiate, atunci presiunea va fi pe Simona. Le vom vedea pe Simona, cea mai de succes tenismena a Romaniei, si Buzarnescu, care a avut parte de o cariera grea, dar care este o stangace periculoasa, care loveste mingea puternic. Eu cred ca totul se va reduce la batalia psihologica dintre ele", a spus Mats Wilander la Eurosport.



Simona Halep H2H Mihaela Buzarnescu

Simona Halep si Mihaela Buzarnescu nu s-au mai duelat pana acum in circuitul WTA, iar carierele lor au fost complet diferite. Singura intalnire oficiala a avut loc in 2008, in Italia, cand Simona Halep, proaspat castigatoare la Roland Garros junior, s-a impus in doua seturi cu 6-3; 6-0. Intre timp, Simona Halep a castigat Roland Garros si la senioare si a fost numarul 1 WTA, in timp ce Buzarnscu a fost aproape de retragerea din cauza accidentarilor. Si acum se chinuie sa revina in urma accidentarii grave suferite anul trecut. Meciul dintre Simona Halep si Mihaela Buzarnescu de la Wimbledon 2019 va avea loc dupa ora 15:00 si va fi live pe Sport.ro.