Stoperul în vârstă de 22 de ani, transferat în această vară de la AC Milan, a fost integralist în partida câștigată de „Șepcile Roșii” contra Oțelului, scor 2-0, în ultima etapă din Grupa C a Cupei României.

La doar o lună de la sosirea sa în Superliga, fundașul a lansat un atac la adresa rivalei din oraș. Deși a fost rezervă neutilizată în eșecul suferit de echipa sa în Gruia, scor 2-3, Coubiș nu a ratat ocazia de a-și ironiza rivalii.

"Mă bucur și pentru primul gol, și pentru calificare. Acum să vedem cu cine jucăm și să fim pregătiți. M-am gândit doar la meciul de azi. Cred că ultimul gol a fost în martie, mai, nu știu.

Săgeți către rivala din oraș

Sincer, mi-a plăcut foarte mult atmosfera de aici și faza că noi am avut mai mulți suporteri la stadionul lor mi-a plăcut, mi-a plăcut tare mult.

Despre ce s-a întâmplat la final, asta e! Atmosferă de derby. Noi ne-am gândit doar să câștigăm meciul", a declarat Coubiș.

Universitatea Cluj şi Metalul Buzău s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale Cupei României Betano, încheind pe primele două poziţii în Grupa C.