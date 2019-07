WIMBLEDON 2019 | Organizatorii au anuntat cand se va juca meciul dintre Simona Halep si Mihaela Buzarnescu! Cand are loc partida romancelor

Organizatorii de la Wimbledon au anuntat cand va avea loc partida dintre Simona Halep si Mihaela Buzarnescu din turul secund.

Simona Halep - Mihaela Buzarnescu se va juca pe terenul 2 si este programat sa inceapa dupa partida dintre Wawrinka si Opelka, meci programat la ora 13:00, ora Romaniei. Altfel spus, confruntarea romancelor este de asteptat sa inceapa in jurul orei 15:00, ora Romaniei.

Simona Halep a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich in primul tur la Wimbledon, scor 6-4, 7-5. Anul trecut, Simona Halep a iesit devreme de la Wimbledon, in turul 3.

Mihaela Buzarnescu a invins-o pe Jessica Pegula cu 6-4; 6-4 in primul tur de la Wimbledon. Simona Halep si Mihaela Buzarnescu sunt cel mai bine cotate jucatoare din Romania in circuitul WTA si se intalnesc doar a doua oara in cariera.

Primul meci a fost insa in 2008, cand cele doua jucatoare erau departe de statutul de acum. Simona Halep s-a impus atunci si este favorita si acum. Mihaela Buzarnescu a avut un an slab, insa a demonstrat un joc solid in partida cu Pegula din primul tur pe iarba londoneza.