Răzvan Lucescu continuă să scrie istorie la Salonic. După victoria la limită din manșa tur, scor 1-0, PAOK a tranșat calificarea pe teren propriu, într-o partidă controlată autoritar. La finalul jocului, tehnicianul a explicat cum a gestionat momentul psihologic și presiunea rezultatului din primul meci.

„A fost un joc greu. A fost dificil și pentru că am câștigat cu 1-0 în primul meci, iar presiunea a fost pe noi. Noi eram cei care puteam pierde totul, ei aveau doar de câștigat. Dar, dincolo de asta, echipa a reacționat perfect. Am dominat jocul, ne-am creat ocazii și, chiar dacă în repriza a doua Panathinaikos a încercat să aibă posesia, nu a reușit să-și creeze oportunități. Este o dublă victorie corectă împotriva unui adversar foarte bun, care avea încredere după victoria de duminică. Suntem mulțumiți că mergem în finală”, a spus Răzvan Lucescu la finalul partidei.

Trei jucători accidentați

Calendarul infernal și-a pus însă amprenta asupra lotului pregătit de român. Ritmul partidelor din trei în trei zile a dus la probleme medicale pentru piese importante din angrenajul echipei, printre care Despodov, Konstantelias și fostul căpitan, Pelkas.

„Sunt trei fotbaliști care se confruntă cu probleme musculare: Despodov, Konstantelias și Pelkas. Este normal să se întâmple, sunt multe meciuri pe care le jucăm din trei în trei zile, nu este ușor. Este vorba despre efortul mare, călătoriile, intensitatea. Gândiți-vă câte meciuri am jucat în ultima lună, cu Olympiacos, Panathinaikos, Aris, Betis, cu Lyon cu zece jucători. Este complicat, dar în același timp echipa are încredere și luptă, acesta este cel mai important lucru. Nu mă gândesc la asta. Sunt fericit pentru ziua de azi pentru că am ajuns în finală și avem o motivație uriașă să câștigăm Cupa. Fiecare finală este un meci competitiv”, a mai transmis antrenorul lui PAOK.