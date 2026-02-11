În meciul tur, PAOK Salonic a învins-o în deplasare pe Panathinaikos cu 1-0, iar în retur, pe ”Toumba Stadium”, echipa pregătită de antrenorul român Răzvan Lucescu s-a impus cu 2-0.

Răzvan Lucescu a dat lovtura la PAOK! Victorie și calificare!

PAOK Salonic a obținut, în consecință, calificarea în finala Cupei Greciei

Georgios Giakoumakis a deschis scorul în minutul 71, din pasa lui Dimitrios Chatsidis, care a stabilit scorul final, pe urmă, în minutul 87 al confruntării de pe ”Toumba”.

Meciul a fost o nebunie! În total, ”centralul” partidei, Vasilis Fotias, a arătat două cartonașe galbene în tabăra gazdelor și cinci în cea a oaspeților.

În finala Cupei Greciei, PAOK o va întâlni pe OFI Crete, locul 8 din clasamentul primului eșalon. Meciul va avea loc pe 25 aprilie pe ”Panthessalian Stadium”.

PAOK Salonic, în clasament

După 19 meciuri în Superliga Greciei, trupa lui Lucescu e pe podium cu 45 de puncte, la o lungime de Olympiacos (locul 2) și la trei de AEK (primul loc). Ambele au însă un meci în plus.

14 victorii și trei rezultate de egalitate a consemnat până acum PAOK Salonic, la care s-au adăugat și două înfrângeri.