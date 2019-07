SIMONA HALEP - ALIAKSANDRA SASNOVICH LIVE 15:00 | Simona Halep incepe Wimbledon cu o intalnire in premiera! Cine e adversara cu care n-a mai jucat niciodata

Urmarim si comentam impreuna partida SIMONA HALEP - ALIAKSANDRA SASNOVICH, in turul 1 la Wimbledon, pe www.sport.ro!

Simona Halep incepe astazi drumul spre finala mult visata de la Wimbledon. Romanca a fost aproape de ultimul act in 2014, cand a pierdut in semifinale in fata canadiencei Eugenie Bouchard.

In acest an, singurul turneu pe iarba la care a luat startul Simona Halep a fost cel de la Eastbourne. Romanca s-a oprit in sferturi, acolo unde a fost invinsa de Angelique Kerber. Nemtoaica ii poate fi adversara abia in finala la Wimbledon.

Aventura Simonei Halep pe iarba de la Londra incepe impotriva Aliaksandrei Sasnovich din Belarus. Adversara Simonei Halep are 25 de ani, iar cele doua nu s-au intalnit niciodata pana acum.

Partida nu va incepe mai devreme de ora 15:00 (ora Romaniei) si se va desfasura pe terenul 1.

Mihaela Buzarnescu poate fi urmatoarea adversara a Simonei Halep. Aceasta se va duela in primul tur cu Jessica Pegula din Statele Unite.

Cine este Aliaksandra Sasnovich

Aliaksandra Sasnovich este clasata, in prezent, pe locul 36 in clasamentul WTA.

Jucatoarea din Belarus a jucat doua finale in circuitul WTA, insa le-a pierdut pe ambele, astfel ca nu are niciun turneu castigat in cariera.

Cea mai buna clasare a sa a fost in septembrie 2018, atunci cand a ajuns pe locul 30 in clasamentul WTA.

Aceasta nu are amintiri placute cu jucatoarele din Romania. Irina Begu este una dintre tenismenele care i-au furat sansa cuceririi unui trofeu, in 2015, cand romanca a invins-o in finala de la Seul.

Simona Halep Wimbledon | Traseu virtual

Daca trece de Aliaksandra Sasnovich, Simona Halep se poate duela cu Mihaela Buzarnescu in turul al doilea. Miki are meci cu Jessica Pegula in primul tur. In continuare, traseul Simonei Halep este extrem de complicat. Romanca se poate duela cu cu Azarenka, Madison Keys, Kasatkina, Naomi Osaka, Pliskova sau Svitolina, iar daca ajunge in finala poate da peste liderul mondial, Ashleigh Barty, sau peste Serena Williams sau Angelique Kerber.

R1 Sasnovich

R2 Buzarnescu

R3 Azarenka/Cornet/Kasatkina

R4 Keys/Venus/Sabalenka

QF Osaka

SF Pliskova/Vondrousova/Svitolina

F Barty/Serena/Kerber

Simona Halep NU este vazuta printre principalele favorite

Jurnalistii de la Tennis Magazine au publicat predictiile pentru Wimbledon 2019 si niciunul dintre jurnalisti nu o vede pe Simona Halep printre posibilele castigatoare ale turneului. In vizunea lor, castigatoare va fi una dintre Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Serena Wiliams sau Angelique Kerber.

"Are un istoric al infrangerilor rapide la Wimbledon si are cateva adversare de calibru pe partea ei de tablou, precum Vika Azarenka", spun jurnalistii americani.

Simona Halep nu a stralucit niciodata la Wimbledon

Simona Halep vine dupa o eliminare dureroasa in 2018 la Wimbledon. Romanca a fost invinsa de Su-Wei Hsieh, in turul al 3-lea, scor 6-3 4-6 5-7.

In 2017 si 2016, Halep s-a oprit in sferturi.

Cea mai buna performanta a Simonei pe iarba de la Wimbledon a venit in 2014, atunci cand a ajuns pana in semifinale. Romanca a fost invinsa atunci de Eugenie Bouchard.

Anul urmator, in 2015, Simona Halep s-a oprit inca din primul tur, fiind invinsa de Jana Cepelova, scor 7-5 6-4 6-3.