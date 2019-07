WIMBLEDON 2019: "Simona Halep, ce minge de meci!" Lovitura superba pentru calificarea in turul 2. VIDEO

Simona Halep a invins-o pe belarusa Aliaksandra Sasnovich in doua seturi, 6-4, 7-5, in ciuda unor probleme medicale.

Simona Halep s-a accidentat in finalul primului set al partidei cu Aliaksandra Sasnovich de la Wimbledon si a avut nevoie de ingrijiri medicale, dar a reusit sa se impuna in doua seturi.

Simona Halep a fost condusa cu 5-2 in setul al doilea, insa a reusit o revenire extraordinara si a inchis meciul cu stil. "Simona Halep, ce minge de meci! Navighezi spre turul 2 cu stil", a scris WTA imediat dupa finalul partidei.



SIMONA HALEP, DUEL CU MIHAELA BUZARNESCU!

Simona Halep se dueleaza in turul al doilea de la Wimbledon cu Mihaela Buzarnescu. Halep conduce cu 1-0 la intalnirile directe, singura intalnire dintre cele doua fiind in 2008, pe zgura, in Italia. 6-3; 6-0 a fost atunci pentru Simona in partida cu Mihaela Buzarnescu.