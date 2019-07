WIMBLEDON 2019: Simona Halep, prima reactie dupa victoria cu Aliaksandra Sasnovich: "Trebuie sa fac tratament!" Ce spune despre accidentare

Simona Halep a castigat in o ora si 41 de minute cu Aliaksandra Sasnovich, primul tur de la Wimbledon 2019. In turul urmator, Halep se dueleaza cu Mihaela Buzarnescu!

Simona Halep a debutat cu dreptul la Wimbledon, victorie in doua seturi cu Aliaksandra Sasnovich, scor 6-4; 7-5. Simona Halep a supravietuit unei sperieturi la finalul primului set, cand a alunecat pe iarba si a simtit dureri. A primit ingrijiri medicale, iar acum urmeaza un tratament.



Simona Halep: Dureri in doua locuri!



"Sunt fericita ca am castigat acest meci, a fost foarte greu. Primul meci de la orice turneu este foarte greu si stiam ca ea joaca bine oricum. A trebuit sa stau concentrata, pozitiva ca sa pot lupta pana la capat", a spus Simona Halep.



"Trebuie sa fac tratament acum si sa vad in ce stare sunt. Am alunecat pe teren si nu m-am putut controla, am simtit putina durere in spatele genunchiului si la picior. O sa vedem cum ma simt in urma tratamentului", a mai spus Simona.



Simona Halep vs Mihaela Buzarnescu, turul 2 la Wimbledon!

Simona Halep da peste Mihaela Buzarnescu, in duelul celor mai bine clasate jucatoare din Romania in clasamentul WTA. Miki a trecut de americanca Jessica Pegula 6-4; 6-4. Simona Halep are 1-0 la intalnirile directe cu Buzarnescu, insa singura intalnire a avut loc in 2008!

"Principalul obiectiv al meu la acest turneu este sa fiu pozitiva, e vorba doar despre atitudine. Azi am aratat ca pot sa lupt pana la capat si sa nu renunt niciidata. Daca fac asta in fiecare meci sunt foarte fericita", a mai spus Halep.