WIMBLEDON 2019: Simona Halep, noi detalii despre accidentare: "Putea fi foarte rau!" Anunt inainte de duelul cu Buzarnescu

Simona Halep a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich in primul tur la Wimbledon, scor 6-4, 7-5.

Simona Halep a debutat cu dreptul la Wimbledon 2019, victorie in doua seturi cu belarusa Aliaksandra Sasnovich. Halep a supravietuit unei accidentari in finalul primului set, cand a alunecat, iar genunchiul si tendonul lui Ahile au fost afectate. Putea fi mai rau anunta Simona Halep inaintea duelului romanesc cu Mihaela Buzarnescu din turul doi.



"Simt putina durere, cred ca muschiul din spatele genunchiului este intins, si simt durere si la tendonul lui Ahile. Am simtit rau, da, putea fi si mai rau, dar am avut noroc pentru ca am oprit alunecarea si m-am intors ca sa continuu punctul si a fost putin mai bine", a spus Simona, care va urma un tratament pentru a scapa de durere.



Simona Halep vrea revansa la Wimbledon 2019!

Anul trecut, Simona Halep a iesit devreme de la Wimbledon, in turul 3. Anul acesta s-a intors pe terenul 1 de la Wimbledon si a avut emotii.

"Nu m-am gandit la infrangerea de anul trecut, dar am avut emotii pe terenul 1, la fel s-a intamplat si la US Open, dar m-am bucurat de meci. E grozav terenul si mereu e grozav aici.

Nu am mai ratat asa de mult, am incercat sa fiu mai agresiva ca sa lovesc mingea pentru ca incepusem sa imping mingea si o ajutam. M-am concentrat mai mult pe prima serva, ma simteam increzatoare, chiar la 2-5. Nu ma gandeam la setul 3, stiam ca trebuie sa ma bat pentru fiecare minge", a spus Simona Halep la conferinta de presa.