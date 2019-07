Ce spune Mihaela Buzarnescu despre duelul cu Simona Halep de la Wimbledon 2019: "E un meci asteptat!" 

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul doi la Wimbledon 2019 si se va duela cu Simona Halep!

Mihaela Buzarnescu a invins-o pe Jessica Pegula cu 6-4; 6-4 in primul tur de la Wimbledon, iar in turl al doilea va da peste Simona Halep. Sunt cel mai bine cotate jucatoare din Romania in circuitul WTA si se intalnesc doar a doua oara in cariera. Primul meci a fost insa in 2008, cand cele doua jucatoare erau departe de statutul de acum. Simona Halep s-a impus atunci si este favorita si acum. Mihaela Buzarnescu a avut un an slab, insa a demonstrat un joc solid in partida cu Pegula din primul tur pe iarba londoneza.



Mihaela Buzarnescu: Meciul cu Simona Halep e asteptat de multi!

"Ma bucur ca sunt intr-un Grand Slam din nou. Iau fiecare meci in parte si incerc sa ma bucur cat mai mult. Acum o intalnesc pe Simona, e un meci asteptat de foarte multi de mult timp.

Toti ziceau "o sa joci cu Simona". Iata ca se intampla acum. Sper sa fie un meci frumos si cea mai buna sa castige. Ma bucur ca suntem amandoua in turul secund", a spus ocupanta locului 53 WTA.



Simona Halep joaca fara obiectiv!

Inainte de duelul cu Mihaela Buzarnescu, Simona Halep a anuntat ca anul acesta este de relaxare, dupa ce a castigat in 2018 primul Grand Slam din cariera. Chiar si asa, Simona spera sa obtina un rezultat bun la Wimbledon, dupa ce anul trecut a fost eliminata in turul 3.

"Anul asta e de relaxare, nu pun presiune pe mine, dar sunt motivata la fiecare turneu, nu analizez prea mult, vreau sa intru pe teren si sa dau totul. Poate anul viitor voi forta mai mult, momentan vreau doar sa ma bucur. Asta se intampla poate pentru ca ma castigat Grand Slam anul trecut, acum ma bucur mai mult de tenis, dar si de alte lucruri. In afara terenului, ies cu prieteni, stau cu familia, ies mai des in oras, lucruri normale pentru tinerii de varsta mea", a anuntat Simona Halep la Londra.