SIMONA HALEP - MIHAELA BUZARNESCU LIVE WIMBLEDON 2019: Prima intalnire directa in WTA! Vezi aici toate fazele dupa ora 15:00

Simona Halep si Mihaela Buzarnescu se dueleaza in premiera in turul 2 de la Wimbledon 2019, dupa ora 15:00!

Simona Halep - Mihaela Buzarnescu LIVE UPDATE



Simona Halep si Mihaela Buzarnescu se intalnesc azi in turul doi de la Wimbledon 2019. Sunt cele mai bine clasate jucatoare din Romania in circuitul WTA, Simona Halep locul 7, iar Buzarnescu pe locul 53.

Ambele jucatoare au trecut de primul tur in doua seturi. Simona Halep a invins-o pe belarusa Sasnovich cu 6-4; 7-5, in timp ce Buzarnescu a trecut de Jessica Pegula cu 6-4; 6-4.

Simona Halep a avut mai multe emotii insa dupa ce a alunecat si a resimtit dureri la finalul primului set. Ea urmeaza un tratament, dar va putea sa intre pe teren contra Mihaelei. La antrenamentul de marti a aparut fara bandaje si a rezistat cu succes tuturor exercitiilor.



SIMONA HALEP H2H MIHAELA BUZARNESCU

Simona Halep si Mihaela Buzarnescu se intalnesc pentru prima data in circuitul WTA. Singura intalnire dintre ele a avut loc in 2008, la un turneu din Italia pe zgura, iar Halep s-a impus in doua seturi, 6-3; 6-0. S-au intamplat multe cu cele doua sportive de atunci. Simona Halep a jucat mai multe finale de Grand Slam si a cucerit titlul la Roland Garros din postura de numarul 1 in lume, in timp ce Mihaela Buzarnescu a fost aproape de a renunta din cauza mai multor accidentari. Anul trecut, cariera Mihaelei a explodat si a urcat pana pe locul 23 in clasamentul WTA. O noua accidentare a dat-o peste cap, iar acum cauta sa-si recapete forma.

Mihaela Buzarnescu, despre duelul cu Simona Halep: Un meci asteptat de multi!





Mihaela Buzarnescu e constienta ca toti romanii vor fi cu ochii pe duelul cu Simona Halep. Sunt cele mai bine cotate jucatoare din Romania la ora actuala.

"Ma bucur ca sunt intr-un Grand Slam din nou. Iau fiecare meci in parte si incerc sa ma bucur cat mai mult. Acum o intalnesc pe Simona, e un meci asteptat de foarte multi de mult timp.

Toti ziceau "o sa joci cu Simona". Iata ca se intampla acum. Sper sa fie un meci frumos si cea mai buna sa castige. Ma bucur ca suntem amandoua in turul secund", a spus "Miki".



Simona Halep, inainte de duelul cu Buzarnescu: Accidentarea putea fi foarte, foarte rau!

"Simt putina durere, cred ca muschiul din spatele genunchiului este intins, si simt durere si la tendonul lui Ahile. Am simtit rau, da, putea fi si mai rau, dar am avut noroc pentru ca am oprit alunecarea si m-am intors ca sa continuu punctul si a fost putin mai bine", a spus Simona.



Simona Halep joaca fara obiectiv la Wimbledon 2019

Ramasa fara Darren Cahill, Simona Halep spune ca anul acesta este pentru relaxare si dezvoltare in alte parti ale vietii sale. Va da totul pe teren la Wimbledon, insa nu face o drama daca nu ajunge in fazele finale. Simona Halep a jucat semifinala in 2014, iar anul trecut a fost eliminata in turul al treilea.



"Cand pierd un meci acum nu il consider un dezastru, o iau mai usor, inca sunt motivata, ambitioasa, dar nu imi impun sa obtin un rezultat anume. Ma simt mai bine, sunt relaxata, incerc sa devin mai buna si in alte aspecte, nu doar la tenis. E diferit acum, aveam presiune mare, acum nu astept lucruri mari de la mine in perioada asta, incerc sa-mi imbunatatesc atitudinea, nu sunt stresata sa castig toate meciurile pe care le joc.

Acum sa castig un Grand Slam ar fi mai usor emotional, stiu cum este, dar e mai greu, stiu cum e joci 7 meciuri si sa le castigi pe toate, dar nu ma gandesc la asta, o sa vedem dupa fiecare meci", a spus Simona Halep.



Mihaela Buzarnescu, avertizata de Monica Niculescu: Halep pare ca o fiara!

Monica Niculescu a pierdut de doua ori cu Simona Halep in cariera si o avertizeaza pe Mihaela Buzarnescu ca fostul lider WTA devine o fiara pe teren.



"Simona se transforma. Pare ca o fiara. Toate suntem foarte rele pe teren, foarte muncitoare, nu dam nimic gratis pe teren. E greu cu Simona. Are tot ce vrei. Picioare, dreapta, serva. Nu ai ce sa-i faci. Si Miki da repede, e stangace. Sunt curioasa cum o sa fie meciul Va fi o incarcatura in plus. O sa ma uit, dar nu o sa vad tot meciul", a spus Monica Niculescu, potrivit Fanatik.

Simona Halep are treii infrangeri in ultimele 10 partide, cu Vondrousova la Roma, Anisimova in sferturi la Roland Garros si cu Kerber in sferturile de la Eastbourne.

Mihaela Buzarnescu are 5 infrangeri in ultimele 10 partide, iar victoria cu Jessica Pegula din primul tur de la Wimbledon a pus capat unei serii de patru meciuri fara victorie. Ostapenko, Pliskova, Alexandrova si Naomi Osaka au eliminat-o pe Buzarnescu de la ultimele turnee la care a participat.