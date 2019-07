WIMBLEDON 2019: Martina Navratilova o avertizeaza pe Simona Halep! Ce sfaturi i-a dat inaintea partidei cu Buzarnescu

Simona Halep are probleme pe iarba, iar Martina Navratilova spune ca jucatoarea din Romania are nevoie de mai multe meciuri pentru a se acomoda cu aceasta suprafata.



Martina Navratilova, despre Simona Halep: Are carente in pregatire!

"Chiar daca Halep a castigat, s-au vazut anumite carente in pregatire. Se simte ca nu are meciuri in picioare, nu a avut un ritm bun. In plus, a lovit mingea cam de sus, se vede ca nu ii place foarte mult aceasta suprafata. Mai are nevoie de timp pentru a se obisnui cu iarba de la Wimbledon", a spus Navratilova la BBC.



Simona Halep - Mihaela Buzarnescu LIVE dupa ora 15:00

Simona Halep se dueleaza pentru prima data in circuitul WTA cu Mihaela Buzarnescu. Sunt jucatoarele din Romania situate cel mai sus in clasament, Halep pe locul 7, iar Miki pe locul 53.

In primul tur, Simona Halep a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich (36 WTA), scor 6-4, 7-5. Mihaela Buzarnescu a invins-o pe Jessica Pegula in seturi identice, 6-4; 6-4.