Simona Halep, Ianis sau Radu, cine va fi portdrapelul Romaniei la Olimpiada? Halep: "Mi-as dori foarte mult sa fiu eu!"

Sportiva ar fi de acord sa imparta aceasta onoare cu Ianis Hagi

Simona Halep a declarat ca marea sa dorinta este sa fie portdrapelul Romaniei la Jocurile Olimpice care vor avea loc la Tokio.

Halep a declarat: "Eu mi-as dori tare mult sa fiu portdrapelul, enorm chiar. Sper sa se indeplineasca de data aceasta. Am si intrebat deja daca se poate".

Ar fi dispusa sa imparta acesta omoare cu Ianis Hagi daca acest lucru ar fi posibil.

"Nu stiu daca pot fi doua persoane. Ii felicit pe baieti pentru victoriile avute. Nu am avut sansa sa-i vad, doar am auzit. Sunt baieti de mare talent si ne vom vedea la Tokyo", a mentionat sportiva.

Halep vs. Buzarnescu, in turul 2 la Wimbledon



Mihaela Buzarnescu a invins-o pe Jessica Pegula cu 6-4; 6-4 in primul tur de la Wimbledon, iar in turul al doilea va da peste Simona Halep. Sunt cel mai bine cotate jucatoare din Romania in circuitul WTA si se intalnesc doar a doua oara in cariera.

Primul meci a fost insa in 2008, cand cele doua jucatoare erau departe de statutul de acum. Simona Halep s-a impus atunci si este favorita si acum.

Mihaela Buzarnescu a avut un an slab, insa a demonstrat un joc solid in partida cu Pegula din primul tur pe iarba londoneza.

"Ma bucur ca sunt intr-un Grand Slam din nou. Iau fiecare meci in parte si incerc sa ma bucur cat mai mult. Acum o intalnesc pe Simona, e un meci asteptat de foarte multi de mult timp."

"Toti ziceau "o sa joci cu Simona". Iata ca se intampla acum. Sper sa fie un meci frumos si cea mai buna sa castige. Ma bucur ca suntem amandoua in turul secund", a spus Mihaela Buzarnescu.