WIMBLEDON 2019: Simona Halep CONFIRMA ceea ce multi banuiau! Ce spune despre revenirea lui Darren Cahill

Simona Halep se dueleaza cu Mihaela Buzarnescu in turul doi de la Wimbledon 2019.

Simona Halep n-a castigat niciun turneu in 2019 si a picat pe locul 7 in clasamentul WTA. Absenta lui Darren Cahill a contat enorm, iar australianul este asteptat inapoi la finalul anului. Pana atunci, turneul de la Wimbledon e o noua sansa pentru Simona de a arata ca se poate descurca si singura, insa pe iarba londoneza a jucat o singura data semifinala in cariera si asta in 2014!

Nu ii va fi usor nici anul acesta. Va avea un duel in premiera cu Mihaela Buzarnescu, colega ei din echipa de FED Cup. Cele doua se cunosc foarte bine si orice se poate intampla. Simona Halep spune ca este relaxata dupa ce s-a impus anul trecut la Roland Garros si a ocupat poizitia de lider mondial, iar o infrangere nu reprezinta nicioda drama.



Simona Halep: Ma ocup si de alte aspecte ale vietii mele!



"Cand pierd un meci acum nu il consider un dezastru, o iau mai usor, inca sunt motivata, ambitioasa, dar nu imi impun sa obtin un rezultat anume. Ma simt mai bine, sunt relaxata, incerc sa devin mai buna si in alte aspecte, nu doar la tenis. E diferit acum, aveam presiune mare, acum nu astept lucruri mari de la mine in perioada asta, incerc sa-mi imbunatatesc atitudinea, nu sunt stresata sa castig toate meciurile pe care le joc.

Acum sa castig un Grand Slam ar fi mai usor emotional, stiu cum este, dar e mai greu, stiu cum e joci 7 meciuri si sa le castigi pe toate, dar nu ma gandesc la asta, o sa vedem dupa fiecare meci", a spus Simona Halep.

Simona Halep il asteapta pe Darren Cahill!



Simona Halep asteapta ca Darren Cahill sa revina la finalul anului asupra deciziei de a sta pe bara, iar cei doi ar putea sa lucreze din nou impreuna, dupa cum chiar australianul a anuntat recent in Romania.

"Ii simt lipsa lui Darren, mi-e dor de el, aveam o conexiune buna cu el mereu, imi dadea liniste si pace in timpul meciurilor. Aveam o conexiune speciala, dar nu am fost atat de rau anul asta fara el, incerc sa devin mai buna",a mai spus Simona Halep.

Meciul dintre Simona Halep si Mihaela Buzarnescu va fi programat cel mai probabil miercuri la o ora ce va fi anuntat in aceasta seara de organizatori.