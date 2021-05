Vindecata de cancer, Carla Suarez Navarro va participa la Roland Garros! Spanioloaica ar putea fi una dintre rivalele Simonei Halep la Olimpiada de la Tokyo 

Carla Suarez Navarro va participa la Roland Garros, la o luna dupa ce a fost declarata vindecata complet de cancer.

La 32 de ani, Carla Suarez Navarro revine in circuitul WTA din postura de persoana care a invins cancerul. In septembrie 2020, Suarez Navarro a fost diagnosticata cu cancer limfatic, la doar doua zile inainte de a-si sarbatori a 32-a zi de nastere, dar jucatoarea din Spania a trecut cu brio peste cele sase luni de chimioterapie si recuperare, necesare pentru a depasi acest moment delicat al vietii sale.

Ca cireasa pe tortul acestei recuperari datatoare de speranta si curaj, Carla Suarez Navarro va putea participa la turneul de la Roland Garros. Va fi a 12-a prezenta a Carlei pe tabloul principal al Grand Slam-ului parizian, cel mai bun rezultat obtinut aici reprezentandu-l sferturile de finala, bifate in editiile 2008 si 2014.

"Sunt extrem de incantata ca voi participa la Roland Garros. Am lucrat in ultimele luni pentru a-mi oferi oportunitatea de a concura pentru ultima oara pe zgura pariziana. Astept cu nerabdare sa intru pe teren si sa simt din nou cat de special e. Tenisul mi-a oferit multe si am vrut intotdeauna sa-mi iau ramas bun de pe teren. A putea alege ultima lovitura, a avea capacitatea de a-mi stabili o intalnire este ceva ce mi-am dorit din toata inima. Acestea m-au impulsionat si m-au determinat sa ma antrenez din greu in ultima vreme.

Roland Garros este un turneu care mi-a oferit unele dintre cele mai bune momente din cariera mea. Primul meu mare rezultat a fost pe aceste terenuri, am amintiri foarte placute dupa toti acesti ani si este o bucurie sa pot veni la Paris pentru ultima oara. Vor fi zile foarte frumoase si sper sa ma pot bucura din plin de ele," a declarat Carla Suarez Navarro pentru rfet.es, noteaza Tenisite.

Carla Suarez Navarro nu a mai jucat un meci oficial de tenis in ultimele 15 luni, dar este increzatoare ca Roland Garros-ul va consemna doar inceputul unui sezon care ii poate indeplini visul de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo.